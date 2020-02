Chiesa leader ritrovato, la cura Iachini ha avuto effetto. Prima la salvezza poi il futuro

Iachini sabato è riuscito a condurre la squadra al pareggio nonostante la doppia inferiorità, di uomini e nel punteggio. Uno dei fattori determinati è stato Federico Chiesa, il leader ritrovato di questa Fiorentina. Come riportato da Il Corriere dello Sport-Stadio, il giovane gigliato da qualche settimana è tornato a prendersi sulle spalle il peso della squadra. Il 25 Viola ha ripreso a segnare con continuità, il tutto sfoggiando un grande sorriso che ha rasserenato lo spirito dei tifosi. Una tranquillità precedentemente perduta che permette a tutti di vivere la quotidianità con maggiore serenità. Anche fisicamente sono stati compiuti grandi passi in avanti, il problema alla caviglia sembra definitivamente superato.

Tatticamente, come spiegato da Iachini, il suo ruolo continuerà ad essere quello di seconda punta per rimanere vicino alla porta avversaria. Sarà così almeno fino al ritorno di Ribery. Poi, eventualmente, verrà valutato l’utilizzo del tridente con tutte le varianti possibili. Il futuro è ancora un’incognita, se ne riparlerà soltanto a salvezza raggiunta. Sicuramente la società presenterà una ricca proposta di rinnovo, in caso di rifiuto si valuteranno le offerte. Dovrà essere il ragazzo a chiedere la cessione, che si concretizzerà solo le proposte accontenteranno economicamente Commisso.