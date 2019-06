Chiesa leader dell’U.21: “Quando s’ingobbisce si mette sulle spalle tutta la Nazionale”

“Abbiamo ancora Fede“. Sono loro i colpi di tuono azzurri per sperare nell’Europeo Under 21 [CLICCA]: nessuno può riuscirci meglio di Chiesa, scrive la Gazzetta dello Sport. Il viola ha già lasciato impresso il suo marchio sul torneo, e per adesso ci aggrappiamo ai suoi numeri: doppietta all’esordio con la Spagna, una serie di numeri nello sfortunato match con la Polonia, in cui ha finito per sbattere sul portiere Grabara. Sfortunato nel colpire “troppo bene” sull’apertura disegnata da Mandragora, per lui sono già 8 tiri in questa manifestazione: “quando s’ingobbisce si mette sulle spalle tutta la Nazionale” scrive la Rosea. A parte Kean, gli altri – Cutrone, Zaniolo, Orsolini – hanno deluso o non ci saranno con il Belgio. L’Italia si affiderà ancora a Federico.