Non ci siamo. Federico Chiesa non ingrana più e pure la Fiorentina ne risente tremendamente. Anche Il Corriere dello Sport Stadio alla luce della prestazione di ieri contro il Cagliari, riporta di un Chiesa spento sia fisicamente che mentalmente. A Parma era stato escluso dai titolari. Ieri gli son stati concessi soltanto i primi quarantacinque minuti. Poi sostituzione per scelta tecnica… Federico non c’è in campo e si vede eccome. Fuori da ogni schema e da quelle rare trame di gioco che la Fiorentina cerca di esprimere ultimamente. Impalpabile, costantemente fermato. Il ricordo di quel ragazzo che si mangiava la fascia e gli avversari è ormai lontano. Il Chiesa delle ultime settimane è spaesato e al massimo tenta la giocata singola sbagliando tutto quello che c’è da sbagliare. Emblematica la situazione al 37′ quando si trova in area e blocca involontariamente il compagno di squadra Ribery che cercava il pertugio per la conclusione a rete. Fin lì poca sintonia con i compagni e soprattutto con Ribery nonostante il francese avesse comunque provato a dialogare con il numero 25 senza ottenere segnali di risposta.

Nell’intervallo Iachini lo sostituisce per via del giallo ottenuto nei primi minuti di partita per un brutto fallo su Joao Pedro. Come affermato dal tecnico a fine gara quell’episodio avrebbe condizionato la sua prestazione ma la sensazione è che Chiesa abbia spento i motori e la testa ormai da tempo.