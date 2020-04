Chiesa, le big italiane pressano. Ma l’Europeo e la voglia di Fiorentina possono trattenerlo

Negli ultimi mesi, è emersa sempre più una… fame di Fiorentina da parte di Federico Chiesa, già dalla sosta invernale, quando ha rinunciato alle vacanze restando a lavorare al centro sportivo per recuperare dal fastidio fisico. Al momento giusto, si legge su Stadio in edicola oggi, parlerà col patron oltre che col DG Barone e col DS Pradè, e sarà trovata la soluzione ideale per tutti.

Non è un mistero che Chiesa piaccia e molto alla Juventus, che vuole costruire una squadra sempre italiana, giovane e piena di talento e fantasia. E lui, un po’ come Castrovilli, è di quelli che sta bene ovunque. Certo, tra le riflessioni da fare, peserà anche l’Europeo: per farsi trovare pronti per la manifestazione non si potrà sbagliare nulla a livello di club, a cominciare dalla scelta. Stesso discorso vale per l’interesse dell’Inter.