Chiesa, la Juventus ha pronta l’offerta: soldi più una contropartita tecnica

Si parla anche di Federico Chiesa nell’articolo di mercato pubblicato oggi sul Corriere della Sera. L’idea della Juventus è puntare sui giovani talenti italiani, inserendo contropartite tecniche nelle varie operazione. Nei piani ci sono Chiesa, Tonali e addirittura Zaniolo, magari con Bernardeschi (e forte conguaglio) alla Roma. Alla Fiorentina per il figlio d’arte, oltre a un imprecisato numero di milioni, viene messo a disposizione un giocatore tra i difensori Rugani (SCHEDA) e Romero (SCHEDA) e il centrocampista Mandragora (SCHEDA), di rientro da Udine, anche se quest’ultimo potrebbe finire in giallorosso in uno scambio con Cristante. Il quotidiano chiude specificando che per adesso sono più idee che trattative.