Chiesa, la Juve ha un piano e tante frecce al suo arco: e spuntano contropartite interessanti

In tema di mercato si torna a parlare di Federico Chiesa. Ne dà conto Tuttosport questa mattina in edicola, che parla di nuovo rilancio della Juventus sul gioiello della Fiorentina. Per provare a convincere il ragazzo (e Commisso) i bianconeri sono pronti a inserire nell’affare due contropartite che possono ingolosire i viola. Si tratta di due profili già attenzionati nei mesi scorsi da molti club: il ventiduenne Mandagora (SCHEDA) – ora in prestito all’Udinese – e il giovane difensore Romero (SCHEDA) (’98) attualmente dirottato al Genoa. Ma non solo: le ultime considerazioni del patron viola avevano parlato di “offerta giusta” per lasciare partire il suo talento, anche se nel mercato povero che si prospetta sarà difficile vedere un’offerta pari a 70 milioni.

Tuttavia, la Juventus avrebbe a disposizione diverse carte interessanti. Come sottolinea il quotidiano, in attesa che sia lo stesso Chiesa a chiarire la sua volontà, c’è la carta stipendio (a Torino prenderebbe il triplo rispetto a Firenze) così come quella dei buoni rapporti con il suo entourage. E fra i possibili giocatori che i bianconeri possono inserire si fanno anche i nomi di Luca Pellegrini (SCHEDA) (oggi al Cagliari) e di Daniele Rugani (SCHEDA).