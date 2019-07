Chiesa, la Juve ci riprova con il prestito di Demiral o il cartellino di Pellegrini

Non si placano le voci che vogliono Federico Chiesa sempre vicino alla Juventus. E i bianconeri stavolta, potrebbero mettere sul piatto delle valide contropartite per ammorbidire la resistenza della Fiorentina. Come riporta Tuttosport infatti i viola sarebbero disposti a prendere il prestito Merih Demiral, che consentirebbe alla Vecchia Signora di risparmiare sull’ingaggio e di far maturare il calciatore turco con un anno da titolare in Serie A.

Non solo, il quotidiano parla di un rilancio, o “Atto secondo” nei prossimi giorni che andrà in scena tra Chiesa, la Juve e la Fiorentina. E sul piatto potrebbe finirci anche Luca Pellegrini, arrivato a Torino nell’operazione che ha portato Spinazzola alla Roma: i bianconeri in questo caso potrebbero arrivare ad offrire una cinquantina di milioni e il cartellino del terzino classe ’99.