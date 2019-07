Chiesa: la Fiorentina gli proporrà il raddoppio dello stipendio

Spazio al caso Federico Chiesa sul Corriere dello Sport. La prossima sarà la settimana fondamentale anche per il faccia a faccia tra la Fiorentina ed Enrico. L’incontro tra il padre del giocatore, Barone e Pradè è nei programmi e nelle idee della società da tempo e anche se non c’è una data esatta. Al giocatore verrà fatta una proposta per allungare il contratto, con lo stipendio raddoppiato.