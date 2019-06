Chiesa-Juventus, nel mezzo c’è ancora… Ramadani?

Il primo nome per l’attacco della Juventus è Federico Chiesa, con cui c’è già un accordo, ma manca l’intesa con la Fiorentina: ed è per questo che, l’altra sera, Paratici s’è trattenuto a lungo a colloquio con Fali Ramadani, nella qualità di intermediario. A parte il valore assoluto, Chiesa è stato identificato quale gran prospetto «sarriano», come poi Bernardeschi. Lo riporta Il Corriere della Sera.