Chiesa-Inter nel 2020, adesso c’è anche l’apertura del giocatore ai colori nerazzurri

Un anno per sorpassare il gradimento sulla Juve, è questa la missione dell’Inter per Federico Chiesa. Il giocatore aveva già da tempo un’intesa con i bianconeri, mentre ora trapela una sorta di apertura ai colori nerazzurri. Secondo La Gazzetta dello Sport, il non concretizzarsi dell’affare e la volontà di Commisso di trattenere il giocatore almeno in questa stagione hanno convinto la dirigenza interista che ci fosse uno spiraglio d’inserimento. E disponibilità da parte del padre Enrico e di tutto l’entourage a considerare la proposta nerazzurra. Il «gentlemen agreement» con il quale Chiesa era vincolato alla Juve è decaduto per la delusione per il mancato trasferimento.

Chiesa resta convinto di dover fare un salto nella propria carriera: se non è stato possibile in questa stagione, lo sarà la prossima, dopo aver continuato la crescita con una Fiorentina rinnovata e più ambiziosa. La soluzione italiana è sempre la più gradita, e nonostante Commisso non voglia dare un dispiacere ai tifosi vendendolo alla Juve, conteranno molto le valutazioni economiche: la quotazione attuale è di 70 milioni di euro, che potranno oscillare in base al rendimento e a eventuale asta fra i due club. Marotta e Ausilio hanno capito che l’offerta al giocatore non potrà discostarsi troppo da quella della Juventus, ma è compatibile con gli standard degli stipendi top del club.