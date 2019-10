Chiesa infortunato: oggi lascerà il ritiro dell’Italia

L’Italia si è qualificata ad Euro 2020 con tre giornate di anticipo grazie alla vittoria di ieri sera contro la Grecia per 2-0. La partita di Federico Chiesa è durata solo 39 minuti a causa di un infortunio muscolare. Come detto dal Ct Roberto Mancini e come confermato da La Gazzetta dello Sport, il giocatore della Fiorentina oggi lascerà il ritiro azzurro. Stesso discorso per l’interista Danilo D’Ambrosio, uscito dal campo per via di una botta al ginocchio.