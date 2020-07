Chiesa, il suo gesto ha fatto infuriare i tifosi: addio più vicino?

Il gesto del silenzio fatto da Chiesa dopo il gol di Cutrone ha fatto infuriare i tifosi che alle radio e ai siti hanno fatto recapitare messaggi di delusione nei confronti dell’attaccante, accusato da tempo di giocare al di sotto delle sue capacità. Le critiche degli ultimi mesi – scrive il Corriere Fiorentino – hanno fatto scoppiare il caso Chiesa. Se da una parte lui si è scaricato, dall’altra c’è il malcontento crescere nei suoi confronti.

Prima di lui altri viola avevano avuto lo stesso comportamento: Giovanni Simeone dopo il gol all’Empoli, Ilicic contro il Napoli nel novembre 2014, Montolivo dopo la doppietta all’Udinese.

Per Chiesa sono lontani i tempi in cui sognava di giocare per sempre alla Fiorentina. Col passare del tempo i suoi progetti sono cambiati e si è chiuso nel silenzio. Adesso anche con la società sul fronte di un ipotetico rinnovo che lascerà il posto a un quasi scontato addio.