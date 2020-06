Chiesa, il mercato può aspettare. Alla Fiorentina serve il suo fuoriclasse

Come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, con la ripresa di Serie A e Coppa Italia è tornato il tempo del calcio giocato. Per la Fiorentina saranno fondamentali le prestazioni di Federico Chiesa, la posizione in classifica non ammette cali di concentrazione. Dal figlio d’arte sono attesi segnali positivi dopo le numerose voci di mercato che lo hanno coinvolto. Il suo futuro non è scritto ma nell’immediato servono certezze sotto forma di gol ed assist. Commisso lo ha ribadito più volte, è disposto a farlo partire se arriverà l’offerta giusta. Quando sarà possibile si svolgerà un incontro tra Pradè ed il padre Enrico per intensificare i contatti e stabilire una volta per tutte la strategia da adottare in estate. Le pretendenti non mancano, all’estero ed in Italia, ma entrambe le parti sanno di dover agire per il bene della Fiorentina.