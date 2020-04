Chiesa, gli impegni della proprietà e l’interrogativo di sempre. E a tutti è chiara una cosa

Su La Nazione si parla del rinnovo di Federico Chiesa. L’emergenza coronavirus ha dilatato e reso incerti i tempi. Per ora la scadenza resta a giugno 2022, con un ingaggio proposto a cifre simili a quelle percepite da Ribery (4 milioni). Tutto rimandato a tempi migliori, anche se resta l’interrogativo di sempre: Chiesa resterà a Firenze? Negli ultimi giorni si sono registrate due novità: Commisso e Barone hanno preso posizione in modo sensibile, dichiarando che Chiesa resta e che la Fiorentina è un approdo. A tutti però è chiara una cosa: se Federico dovesse avviarsi verso il 2021 senza prolungamento, il danno economico per la società potrebbe essere clamoroso.