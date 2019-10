Chiesa già in campo. Lavora a parte, ma c’è ottimismo per Brescia.

È bastata una prima sgambata all’interno del centro sportivo per far tirare un sospiro di sollievo alla Fiorentina. La Nazione parla delle condizioni fisiche di Federico Chiesa, uscito anzitempo nella sfida tra Italia e Grecia che ha fatto tremare Firenze. Nel pomeriggio di ieri le condizioni del n° 25 hanno dato sensazioni positive: Chiesa ha iniziato un percorso di recupero personalizzato dalla durata incerta, che verrà valutato giorno dopo giorno con la speranza che l’esterno sia a disposizione a Brescia alla ripresa del campionato. E in questo senso, giocare lunedì aiuta Montella: col rientro alla spicciolata dei Nazionali, prima di venerdì l’Aeroplanino non avrà tutti a sua disposizione. Il quotidiano sottolinea come il talento viola non salti una partita dal 31 marzo, con il Torino.

