Chiesa, gara da dimenticare contro l’Armenia: sfilza di insufficienze in pagella

Ieri l’Italia ha battuto 3-1 l’Armenia in trasferta, gara valida per le qualificazione agli Europei del 2020. Federico Chiesa è partito dal primo minuto, ma non ha disputato una buona partita. Queste le pagelle dei quotidiani sportivi e non:

Repubblica: voto 5 – Più del mercato soffre una condizione flebile.

Corriere dello Sport : voto 5 – Una sola cosa fatta bene in un’ora di gioco, la pallo gol sbagliata da Belotti. Il resto è un errore dietro l’altro: negli appoggi, nelle conclusioni, nei movimenti. Imperdonabile quel passaggio lungo e orizzontale che Barella non può agganciare e che fa partire il contropiede del gol armeno.

Corriere della Sera: voto 4,5 – Sbaglia anche le giocate più semplici: dimostra di essere ancora alle prese con le scorie di un’estate complicata dal mercato. Si prende pure un plateale rimprovero da Jorginho. Che, però, non serve a molto.

La Gazzetta dello Sport: voto 5 – Che succede. Intristito alla Fiorentina, poco “cattivo” in azzurro. Solo una cosa bella: un assist al volo, ma Belotto spreca.

La Stampa: voto 4,5 – Sbaglia un facile passaggio e arma il contropiede del gol armeno. Poi errori in serie. Un tempo da dimenticare. Mancini lo cambia subito

Quotidiano Sportivo: voto 5,5 – All’inizio pare un dragster con la frizione che slitta. Poi sgomma e offre assist d’oro, come quello bruciato dal Gallo, ma la benzina dura poco.

