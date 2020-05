Chiesa, futuro ancora da scrivere: ecco la deadline fissata da Commisso

Nell’analisi per La Gazzetta dello Sport intitolata “Il mercato dopo il virus. Pochi soldi, tanti scambi“, Luca Calamai si concentra anche su Federico Chiesa:

C’è da capire cosa succederà nel caso il campionato dovesse ripartire a giugno e concludersi ai primi giorni di agosto con i giocatori in scadenza di contratto o con un vincolo fino al giugno 2022. Su questo fronte il caso Chiesa è la storia simbolo. Il giocatore non ha fretta di decidere il suo futuro consapevole che ogni mese che passa la posizione della Fiorentina diventa più fragile. Patron Commisso potrebbe essere costretto ad abbassare le sue richieste. Rocco non vuole la guerra con il suo gioiello. Ma chiederà al giocatore e al padre che lo rappresenta di chiarire le proprie intenzioni entro il 30 giugno. La Fiorentina ha bisogno di sapere se il prossimo anno avrà Federico o i soldi frutto della sua cessione.