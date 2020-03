Chiesa formato trasferta, caccia al record per il giovane fuoriclasse Viola

Come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, Chiesa ha dato spettacolo lontano dal Franchi in questa stagione. Finora in trasferta sono cinque gli assist arricchiti da tre gol ma Federico non ha nessuna intenzione di fermarsi. Sicuramente l’obiettivo principale resta aiutare la squadra a fare punti, emergere da una complicata situazione di in classifica è prioritario. Ma quale modo migliore di farlo se non quello di continuare ad essere determinante in fase offensiva? Federico è a quota 29 reti complessive con la maglia della Fiorentina in tutte le competizioni in 138 presenze. Le marcature stagionali sono invece 6, già eguagliato il suo record personale nella massima serie italiana. Iachini lo ha rigenerato nella testa e sul campo. Domani ad Udine, in attesa di Ribery, toccherà di nuovo a lui fare coppia con Cutrone.