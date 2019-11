Chiesa finisce nel mirino. Tanti mugugni dopo la palla persa sul gol di Gervinho

Minuto 40 di Fiorentina-Parma, dopo la corsa vincente verso la porta di Gervinho, Federico Chiesa ha sentito i primi mugugni del suo stadio nei suoi confronti. Qualche secondo prima l’attaccante aveva perso un brutto pallone sulla trequarti, abbozzando un dribbling di troppo e ritardando il passaggio. Come se – sottolinea il Corriere Fiorentino, tutta la responsabilità del vantaggio del Parma fosse tutta sua. Stavolta la maggior parte del pubblico se l’è rifatta con lui: non fischi, ma una chiara insofferenza di fronte agli atteggiamenti in campo di Federico. La strigliata d’orecchie è arrivata anche da Montella “se vedo l’azione del gol di Gervinho mi arrabbio perché poteva passare il pallone”, che usa bastone e carota “Federico aveva la febbre”. Fatto sta che fatica a caricarsi sulle spalle un attacco che ancora una volta ha stentato.