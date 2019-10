Chiesa, finalmente è salito in cattedra. E i tifosi non hanno mai smesso di coccolarlo

Dopo una lunga estate, in cui Federico Chiesa ha rincorso i compagni, prima con la nazionale, poi unendosi in ritardo alla Fiorentina per l’ICC, finalmente sta salendo in cattedra. Come riporta il Corriere dello Sport, il giovane viola sin dal primo momento ha provato ad essere decisivo, lo aveva dimostrato già a metà agosto in Coppa Italia, quando chiuse con il terzo gol la gara contro il Monza, poi c’è stato il campionato e la nazionale, e le prestazioni del giovane viola erano calate. Adesso che ha messo minuti importanti nelle gambe, dalla gara contro la Juventus in poi, il viola è salito in cattedra, prima rendendosi protagonista nelle due reti all’Atalanta, poi la vittoria contro la Samp, per concludere con la prestazione maiuscola messa in campo contro il Milan. Federico non vuole più fermarsi, e con lui nemmeno i tifosi che non hanno mai messo di coccolarlo.