I piani di Rocco Commisso per la Fiorentina sono a lungo termine, così come lo sono per Federico Chiesa. Da parte della proprietà italo-americana c’è la forte volontà di trasformare il fuoriclasse viola in una bandiera, le fondamenta del progetto da cui costruire una squadra vincente con obiettivi ambiziosi. Per realizzare ciò, sarà necessario adeguare il contratto in scadenza 2022 convincendo ragazzo e famiglia a legarsi a lungo.