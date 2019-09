Chiesa ed il sorriso smarrito, il momento no del giovane viola

La prestazione negativa con la maglia della nazionale (che sfidava l’Armenia), ha rimesso prepotentemente al centro dell’attenzione mediatica Federico Chiesa. Come riportato da Repubblica, al termine della sfida anche il Ct Roberto Mancini ha detto la sua. Consigliando al ragazzo di apprezzare maggiormente la piazza fiorentina e di ritrovare la serenità necessaria per esprimersi ad alti livelli. La scelta della nuova proprietà, di trattenerlo contro la sua volontà, ineluttabilmente ha portato a delle conseguenze positive per l’ambiente ma negative nella mente dell’asso viola. Ogni volta che il livello del suo gioco non sarà all’altezza delle sue potenzialità emergerà il discorso della mancata cessione, il calcio è così. Il tempo ci dirà con certezza se il momento no è causato da una condizione fisica non brillante o soltanto da una mente parzialmente sconbussolata dagli eventi accaduti intorno a lui. La priorità adesso è ritrovare entusiasmo ed il divertimento in campo. Una serenità perduta che va recuperata al più presto, anche tramite l’aiuto dei veterani Ribery e Boateng. Sicuramente, la Fiorentina e Montella hanno bisogno di lui. È il top player della squadra, ed insieme agli uomini di maggiore esperienza, ha il dovere di trascinare la rosa con estro e fantasia fuori dalle zone basse della classifica.