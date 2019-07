Chiesa ed il contratto da adeguare, le date del possibile incontro

Rocco Commisso lo ha ripetuto per l’ennesima volta anche dopo la partita vinta contro il Chivas: “Chiesa? L’ho detto fin dal primo giorno: vogliamo tenerlo”. Aggiungendo: “Si è seduto accanto a me, abbiamo visto insieme metà partita. E’ un bravissimo ragazzo ma non abbiamo parlato di niente”. Il presidente presumibilmente, aspetterà l’arrivo dei suoi uomini mercato prima di intavolare un discorso con il ragazzo. Secondo quanto si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, l’incontro sul contratto potrebbe svolgersi nel fine settimana, quando negli Usa arriverà anche Pradè. Un adeguamento al rialzo dell’ingaggio può essere la carta vincente per convincere il giocatore a rimanere di sua volontà, facendo leva anche sull’Europeo in programma nel 2020. In alternativa, dal 31 luglio al 3 agosto sono anch’esse date spendibili per il fatidico faccia a faccia. Giorni in cui la Fiorentina affronterà il mini-ritiro a Montecatini, periodo in cui pare che Commisso tornerà in Italia.