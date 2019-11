Chiesa, è tornato il sereno. Ma col Lecce è più no che sì

Un po’ di quiete, dopo la tempesta. Passata la burrasca è tempo di pensare al campo ma forse non per Federico Chiesa. Come scrive il Corriere Fiorentino infatti, dopo gli attriti dei giorni scorsi e il contatto diretto tra Enrico, Pradè e Barone, che ha riportato un minimo di serenità, è arrivato il report della Fiorentina che allontana qualsiasi speculazione o riferimento alla presunta pubalgia, ma allontana Chiesa anche dal match di sabato sera contro il Lecce. Almeno dal 1′, anche se c’è la cauta speranza di averlo almeno in panchina. Se dovesse essere disponibile si tornerà al 3-5-2 con il tandem leggero in attacco.