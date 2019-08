Una scossa di energia positiva nella lunga estate calda del mercato. L’arrivo di Boateng alla Fiorentina ha avuto come effetto collaterale la nascita di una nuova amicizia, con Chiesa, testimoniata dalle Instagram stories del Boa. Ma nella realtà fin dall’inizio sono state parole al miele. Come scrive La Nazione, il cambio di umore di Chiesa non dipende tanto dalle notizie di mercato provenienti sia da Torino che da Milano, che parlano di una guerra milionaria in atto per assicurarsi il cartellino di Federico. Commisso è stato chiaro, chi sogna Fede dovrà aspettare ancora un anno.