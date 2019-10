Chiesa è recuperato (e motivato): Montella verso la conferma dell’undici-tipo

Se nulla è cambiato durante la notte e nulla cambierà dopo il classico mini allenamento nel giorno del posticipo serale, Montella schiererà la stessa formazione per la sesta volta di fila. I soliti noti in campo anche perché Chiesa e Badelj, i due che erano rientrati a Firenze con qualche problemino, sono recuperati. Il talento viola, ricorda Stadio in edicola oggi, aveva manifestato un risentimento muscolare durante Italia-Grecia, seguito da accertamenti specifici che avevano escluso lesioni.

Così è stata seguita la prassi consueta di questi casi: riposo, cure, programma personalizzato e infine allenamento completo solo in tempi e modi che escludessero qualsiasi rischio. Con un’aggiunta, non secondaria: la disponibilità data da Chiesa appena le cose sono andate a regime. Determinato e attento, scrupoloso e motivato, il numero 25 viola ha risposto presente e stasera ci si aspetta di vederlo alla guida della Fiorentina che cerca conferme importanti.