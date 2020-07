Chiesa e quella reazione a metà in un Franchi deserto…

Secondo Il Corriere dello Sport Stadio il gesto di Federico Chiesa con il dito al naso aveva un preciso destinatario: la critica che nelle ultime settimane non gli ha fatto sconti viste le sue ultime prestazioni con la maglia viola. Una reazione definita a metà perchè non effettuata espressamente verso la tribuna stampa ma nel vuoto di un Franchi deserto. Bastava girarsi dal lato giusto e indirizzare tale gesto ai veri ‘destinatari’. Si ricorda l’episodio analogo con un giovane Roberto Mancini dopo una prestazione con la Nazionale azzurra nel’88, che però non si nascose nella sua reazione e indirizzò in modo diretto il suo gesto di stizza alla tribuna stampa.

Quello di Federico può esser stato stizza o un eccesso di maturità da parte di un giovane calciatore che ancora non ha trovato la personale collocazione in un campo da gioco. Dopo quattro stagioni ancora non si ha idea di quale sia il suo ruolo più congeniale. Federico è ancora giovane e da certi gesti può maturare e capire che il vero obiettivo è la propria crescita calcistica fin qui non avvenuta completamente.