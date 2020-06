Chiesa, e le italiane? Ci sono ancora speranze, ma non per solo cash

Detto delle grandi possibilità del Manchester United su Chiesa (LEGGI), le big italiane hanno speranze? Secondo La Nazione, sì. Inter e Juventus sono in pressing dalla scorsa estate, ma hanno sempre messo sul piatto contropartite tecniche, cosa non gradita alla Fiorentina. Solo il Napoli si è fatto avanti un anno fa, con quaranta milioni, insufficienti a strappare Chiesa alla nuovissima gestione Commisso. Tra Inter e Juve, comunque, sono avvantaggiati i nerazzurri: Conte ha molta fiducia nel progetto legato ai giovani italiani, come dimostrano le grandi energie profuse nell’affare-Tonali con il Brescia. Sia l’Inter sia la Juventus partirebbero da un’offerta di 30 milioni cash, cui aggiungere le ormai arcinote contropartite tecniche: da una parte Nainggolan, Gagliardini ed Esposito, dall’altra Mandragora, Perin e Rugani. Sempre che l’Inter non ceda Lautaro Martinez: in quel caso il discorso cambierebbe (LEGGI QUI)

