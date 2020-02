Chiesa e la Juve, dal “sì” dell’estate alla ricerca del primo gol contro i bianconeri

Stadio fa il punto sul rapporto tra l’attaccante viola e la Juventus In estate infatti Chiesa aveva detto di sì alla Juve, con ingaggio da oltre 5 milioni netti più bonus per cinque stagioni e un ruolo da protagonista nella squadra campione d’Italia, ma l’avvento di Commisso ha bloccato tutto, non solo una questione di prezzo, 70 milioni di euro, ma di principio, eventualmente se ne sarebbe parlato per la prossima estate.

Domani invece sarà proprio l’attaccante ligure a guidare l’attacco viola alla ricerca di un’impresa storica allo Stadium contro un avversario con il quale Chiesa non è ma riuscito a trovare la via della rete, la scorsa stagione furono due i legni a fermare Federico. La prossima estate la Juventus proverà di nuovo l’assalto verso il gioiello viola anche se il crocevia determinante per il suo futuro sarà l’esito finale della trattativa incessante tra per il rinnovo di contratto di Chiesa con la Fiorentina.