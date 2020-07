Chiesa e il futuro, cinque partite per decidere tutto

Cinque partite per riscrivere una storia che sembrava già segnata. Il Corriere dello Sport-Stadio scrive che la svolta di Lecce può davvero essere fondamentale per Federico Chiesa. Gol, assist, semplicità, complimenti da parte di Commisso, lodi da Cutrone e Ribery. In tre giorni appena, tutto è capovolto. Il finale di stagione aspetta di vedere un Chiesa finalmente all’altezza del suo talento, come al Via del Mare.

Adesso Chiesa è il capocannoniere della Fiorentina in campionato, con sette reti. Il rapporto con Iachini è ottimo, le panchine vengono accettate e il turbinio di emozioni vissute dopo la ripresa del campionato sembra ormai alle spalle. E sul mercato? In realtà Federico non ha nessuna fretta, sebbene, com’è noto, Commisso abbia aperto ad una cessione alle cifre giuste. I rapporti tra la famiglia e la Fiorentina sono trasparenti, ma il Covid ha rallentato tutte le discussioni in una materia di primaria importanza, visto che dalla permanenza o meno di Chiesa dipenderà l’intero mercato della società viola.