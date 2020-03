La Gazzetta dello Sport in edicola oggi si chiede se, con il protrarsi dell’emergenza, i molti appuntamenti per i rinnovi di contratto non siano destinati a slittare. Come possono finire queste telenovelas? Ibra, Milik, Higuain, Tonali e… Fede. Nel caso della Fiorentina e di Federico Chiesa, appunto, tutti sperano che Commisso riesca ad estendere al 2025 l’accordo con il giovane numero 25, che verrebbe premiato con 4,5 milioni di euro l’anno e pare intenzionato ad accettare, ma è logico che, finché non verrà messo tutto nero su bianco, le percentuali di vendita rimarranno alte.