Chiesa e Castrovilli, le stelline in panca. Il turnover dà ragione a Iachini

Senza quattro titolari e dopo una delle sue peggiori sconfitte della stagione, con l’allenatore in uscita e la società dispersa su molti fronti, la Fiorentina torna a vincere grazie ad un coraggioso Iachini. Come scrive La Nazione, il tecnico ha optato per un turnover che avrebbe potuto massacrarlo in caso di risultato negativo. Ma anche senza Chiesa, Castrovilli, Dragowski e Caceres ha avuto ragione, giocando un primo tempo solido e concentrato e gestendo ritmo e tempi della partita. In panchina c’erano giocatori con la faccia poco felice, tra cui proprio Chiesa e Castrovilli, messi da parte perché si gioca ogni tre giorni e per il caldo (varbiabili di cui non sembra risentire invece Ribery) Grazie a queste scelte coraggiose, la Fiorentina torna a vincere dopo il 5-1 di Marassi contro la Sampdoria datato 16 febbraio e dopo aver collezionato un punto in tre partite dopo la ripresa, collezionando troppe insicurezze.