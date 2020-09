Chiesa, da incedibile a sacrificabile. In un anno è cambiato tutto

Quella di Federico Chiesa è una parabola. Bella, ma destinata probabilmente a concludersi, almeno in maglia viola. Questa mattina su La Repubblica troviamo il punto della situazione sul gioiello viola, che a pochi giorni dal mercato pare sempre più lontano da Firenze. La sua situazione è molto particolare: ricordiamo tutti quando Commisso lo scorso anno si oppose in maniera categorica a una sua cessione alla Juventus quando tutto sembrava già fatto. Il suo progetto intendeva ripartire proprio da lui come punto fermo. E invece mai una presa di posizione pubblica, un rinnovo o un’apertura da parte di Chiesa: parallelamente, anche il Presidente ha cominciato gradualmente ad aprire alla cessione, ma solo dietro giusta offerta. Non solo, servirebbe anche un sostituto all’altezza. E intanto – si legge – il pressing di Pirlo è sempre più forte: il tecnico bianconero ha chiesto alla società di provarci fino in fondo per un’offerta pari a 60 milioni complessivi e un prestito biennale oneroso di 10 a stagione e obbligo di riscatto a 40. Il nodo è lì: il pagamento sembrerebbe troppo dilazionato mentre la Fiorentina vorrebbe subito cash da investire. Inoltre, dato da non sottovalutare, Chiesa ha iniziato il campionato alla grande con assist, gol e tanta voglia. Ma intanto, almeno per ora, non è più il gioiello incedibile.

