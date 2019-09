Chiesa contro Bernardeschi, riparte la sfida tra cuore e soldi. E Firenze ha temuto il bis

Dopo l’impegno in Nazionale si sono salutati dandosi appuntamento a sabato pomeriggio. Fiorentina-Juventus per Federico Chiesa e Federico Bernardeschi significa qualcosa che si spinge oltre il risultato e le ambizioni dei club. La storia del carrarino è segnata dallo strappo che lo portò a vestire il bianconero dopo essere cresciuto in viola. Addio mai perdonato dai tifosi, che in estate hanno temuto di rivivere la situazione con l’altro Federico. Commisso però non ha mai vacillato. Lo scrive La Nazione.