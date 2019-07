Chiesa, Commisso gli proporrà un triplo ruolo. La Juventus attende e conta su un aiuto

L’incontro vero tra Rocco Commisso e Federico Chiesa è in programma domenica nel New Jersey. Il giocatore ha da tempo un’intesa con la Juventus sulla base di un ingaggio da 5 milioni a stagione, nella convinzione che con la società precedente avrebbe accettato di buon grado le offerte per lui. La linea di Commisso però è diversa e gli confermerà dal vivo quanto detto finora: sarà capitano e simbolo, ma anche testimonial sul mercato americano.

E la Juventus? Attende, contando che babbo Enrico, che cura gli interessi del figlio, e lo stesso Federico convincano la Fiorentina a cedere l’attaccante. Di sicuro i bianconeri solo di fronte ad un’apertura e non presenteranno offerte mostruose per abbattere il muro. Lo scrive Tuttosport.