Chiesa-Commisso, a breve il confronto decisivo: parteciperanno anche Barone e Pradè

Dopo le tante prese di posizione della Fiorentina su Federico Chiesa, è possibile immaginare un finale diverso dalla permanenza a Firenze dell’attaccante? Sarebbe un graffio profondo sull’immagine, dunque il problema è formalmente chiuso. A margine ci sono i pensieri del ragazzo, che però nel primo incontro con Rocco Commisso non ha approfondito niente. Ecco perché acquisterà valore il confronto in arrivo, al quale parteciperanno anche Barone e Pradè: per la prima volta Chiesa ascolterà i piani della Fiorentina e avrà modo di esporre la propria posizione con sincerità e chiarezza. Da domani la squadra sarà in New Jersey, possibile che Commisso e Barone si vedano con Chiesa ancora che arrivi Pradè. Lo scrive La Nazione.