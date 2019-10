Chiesa colonna della nazionale, il più utilizzato da Mancini

Il C.T della nazionale Roberto Mancini, in questi primi 16 mesi della nuova sua avventura, ha rivoluzionato l’Italia. Largo ai giovani nel nuovo progetto tecnico, volti nuovi affiancati da veterani per cercare di riportare gli azzurri nell’olimpo del calcio mondiale. In difesa Bonucci e Donnarumma sono le certezze, a centrocampo Verratti e Jorginho la mente ed il polmone, in attacco la pedina fondamentale risponde al nome di Federico Chiesa. Il tesserato viola, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, è stato il giocatore più impiegato fra i 20 colleghi di reparto nelle 15 gare disputate. La sua fantasia e corsa sono indispensabili per il tecnico di Jesi, che tuttavia richiede al 25 gigliato un miglioramento continuo. Il prossimo step sarà quello di incrementare l’apporto in termini numerici in zona gol, per candidarsi ad un ruolo da protagonista ad Euro 2020.