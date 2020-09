Chiesa, che sia addio o rinnovo unico obiettivo comune: il bene di tutti

Col sorriso e in maniera spensierata. Federico Chiesa sta vivendo questi giorni – tra un possibile addio e la permanenza in viola – senza pensieri, con tutti nell’ambiente viola molto contenti del suo atteggiamento. A partire da Beppe Iachini, che lo vede allenarsi al massimo e con tanta voglia di fare bene. Come scrive Repubblica, il freddo della scorsa estate è passato, e nonostante una stagione difficile (ma chiusa in crescendo) il feeling con il tecnico è tuttora molto forte così come il rapporto con Commisso.

Rinnovo o addio?

Qualunque decisione per il futuro verrà presa in modo sereno, con un unico fine: il bene di tutti. Ma come scrive Niccolò Ceccarini, questo non significa che Chiesa resterà a Firenze. A dieci giorni dalla fine del mercato, l’unica squadra favorita è la Juventus, che deve prima vendere Douglas Costa e provare a incassare 30 milioni. In quel caso partirebbe l’assalto al n° 25 viola, ad una cifra non superiore ai 40 milioni di euro. Un’operazione da impostare sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto e senza contropartite tecniche. Ma se al termine del mercato Chiesa sarà ancora viola, le due parti dovranno iniziare a sedersi ad un tavolo per parlare di rinnovo: la soluzione ideale potrebbe essere quella di allungare di 1-2 anni l’attuale accordo con l’inserimento di una clausola rescissoria.

