Chiesa c’è ed è recuperato, una buona notizia per Iachini

Non solo mercato, la Fiorentina punta a recuperare al 100% Federico Chiesa. Come scrive La Gazzetta dello Sport infatti, il n° 25 è tornato ad allenarsi in gruppo durante il primo allenamento diretto Beppe Iachini al Centro Sportivo. Il gioiellino viola sta recuperando dal fastidio lamentato contro l’Inter e sarà disponibile per il match di Bologna. Con Ribery ancora fuori per due mesi, toccherà a Chiesa diventare decisivo e rispondere presente.