Chiesa-Balotelli, è una “Guerra Stellare” quella proposta dal Corriere Fiorentino in edicola stamani. Simili nella forza, opposti in tutto il resto. Balotelli è Anakin, il ragazzino incapace di resistere al richiamo del Lato Oscuro. Chiesa è Luke Skywalker, il guerriero del bene. Mai un comportamento sbagliato, mai un atteggiamento sopra le righe, cresciuto con la protezione di una famiglia bellissima. Mario ha scelto Brescia per ripartire e per riprendersi la Nazionale di Mancini, circondato da un amore profondo, al centro del progetto tecnico di Corini. Trovandosi come compagno Federico. Che è sicuro della convocazione, ma alle belle prestazioni deve unire qualche gol in più. I numeri sono dalla sua in questo avvio di stagione: un gol, due assist, 2.3 dribbling riusciti a gara, 5.1 tiri a partita: un rullo compressore. Lunedì saranno avversari, ma un anno fa Pioli dette l’avallo: potevano essere compagni di squadra, poi non se ne fece di nulla.