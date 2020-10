Chiesa, altra serata storta in Nazionale. Solo Tuttosport lo premia

Altra serata in chiaroscuro per l’ormai ex viola Federico Chiesa con la maglia della Nazionale. Contro l’Olanda si limita ad un paio di fiammate, ma manca di lucidità e fa arrabbaiare spesso il ct Mancini che al 56′ lo ha sostituito con Moise Kean.

GAZZETTA DELLO SPORT 5 – Niente da fare. Il dribbling non gli riesce più. È un istintivo e, se di deprime, va un po’ fuori giri. Generosità ed errori. Stanco ma da ricalibrare. Chissà alla Juve.

CORRIERE DELLO SPORT 4,5 (il peggiore) – Serata da dimenticare nella quale si merita i molti rimproveri di Mancini. In fase offensiva non sfonda contro Aké e si limita a un paio di cross; in fase di non possesso vede solo la targa di Blind. Sostituzione inevitabile.

TUTTOSPORT 6,5 – Decisamente più lucido che con la Polonia. Insieme a Barella lavora di fino una palla difficile sull’out di destra che poi il nerazzurro trasforma in oro. Kean (10’ st) 7 Al posto di Chiesa un po’ affaticato, regala almeno tre fiammate sulla destra che bruciano i tulipani ma in mezzo all’area nessuno le sfrutta.

Anche su Repubblica e Corriere della Sera, l’esterno si becca 5, un’insufficienza piena che fa riflettere.

