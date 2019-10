Chiesa, allarme rientrato. Già in gruppo, a Brescia ci sarà

L’allarme è quasi rientrato. Federico Chiesa è tornato ad allenarsi in gruppo dopo il problema muscolare accusato in Nazionale contro la Grecia. La Nazione predica comunque cautela sulle condizioni del n° 25 viola, anche se i quattro giorni che ancora mancano all’impegno di Brescia autorizzano lo staff medico a essere ottimista. Dopo il percorso personalizzato di recupero iniziato subito dopo il ritorno a Firenze, il giocatore ieri si è unito al gruppo. E potrebbe allungare la striscia di partite consecutive giocate, visto che Chiesa non salta un match dal 31 marzo. E giocando di lunedì non dovrebbero esserci dubbi sul suo impiego.