Chiesa al centro dell’attenzione, in nazionale ha ritrovato la forma migliore

Con Fiorentina-Juventus alle porte, l’atmosfera intorno alla squadra viola si sta surriscaldando. Il sorvegliato speciale sarà sicuramente Federico Chiesa. Di lui si è parlato anche troppo in ottica mercato, ma adesso è il momento del calcio giocato e della concretezza. Dopo un inizio di stagione non brillante, secondo quanto riportato dal Corriere Dello Sport-Stadio, il figlio d’arte avrebbe trovato la forma migliore in nazionale. Il periodo e gli allenamenti agli ordini del CT Roberto Mancini, lo hanno aiutato a riguadagnare una serenità e brillantezza che da tempo scarseggiavano. Psicologicamente, l’assist per Immobile nella partita contro la Finlandia è stato fondamentale. Per ottenere un risultato positivo al cospetto della corazzata bianconera servirà il miglior Chiesa, magari tornando al gol davanti ai suoi tifosi per riconciliarsi definitivamente.