Chiesa, adesso il ruolo è un rebus. E Iachini usa la carota

Sul Corriere Fiorentino si parla di Federico Chiesa. Si è scrollato di dosso l’insofferenza e la tendenza a discutere con i compagni durante la partita, ma in termini di gioco può e deve fare molto di più. Contro la Spal ha iniziato la partita addirittura da centravanti, faticando a mettersi in mostra. Più sostanza che qualità, ma il ritmo tenuto non è stato alto. Iachini ha usato la carota per stimolarlo e proteggerlo. Nel medio periodo Chiesa farà l’attaccante, un esperimento sul quale l’allenatore deve lavorare provando ad ottenere risultati migliori rispetto a Montella.