Chiesa: a Natale si parlerà di futuro. Fallito il progetto di trasformarlo attaccante alla Mertens

La Gazzetta dello Sport si concentra anche su Federico Chiesa. Durante le vacanze di Natale il diesse Daniele Pradè verificherà se esistono le condizioni per allungare il contratto del gioiello viola e legarlo a vita al progetto Commisso. Per quanto riguarda il campo, la Fiorentina chiede a Federico la spinta in più per riportare la squadra in zona Europa. Fallito il progetto di trasformarlo in un centravanti alla Mertens si torna al passato, al Chiesa attaccante esterno. Con i suoi strappi e le sue invenzioni può garantire 10-12 reti e altrettanti assist.