Chi si… vende? La Fiorentina alla ricerca di acquirenti per poi comprare

Milenkovic e Kouamé sono solo due dei nomi sulla lista dei partenti: i viola dovranno capitalizzare al meglio le uscite

Il Corriere Fiorentino fa il punto sulle cessioni che la Fiorentina dovrà operare: ci sono molti giocatori svalutati, come per esempio Kouamé, per il quale sarà difficile incassare i 18 milioni che il Torino ha messo sul piatto a gennaio; oppure Milenkovic, di cui si parlava nell'ordine dei 30-35 milioni e che adesso si muoverà probabilmente per 20; o ancora Pezzella, in scadenza e cedibile al Valencia per circa 10. Callejon, in caso di cessione, frutterà poco o nulla, mentre sempre sui 10 milioni si aggirerebbe il prezzo di Duncan e Pulgar. Il Marsiglia dovrà sborsare 12 milioni per riavere Lirola, e così, con i soldi che entreranno dall'affare Chiesa, dal riscatto del Nantes su Lafont e da Ceccherini al Verona, si raggiungono circa 70 milioni potenziali, che servono per rientrare dall'investimento su Gonzalez e per completare il mercato in entrata.