Chi resta, chi parte: tutto ruota intorno a Chiesa. Più certezze a centrocampo

I prossimi due anomali mesi serviranno alla Fiorentina per capire come approcciarsi alla nuova finestra di mercato che andrà in scena dal 1° settembre al 5 ottobre. Come scrive l’edizione fiorentina di Repubblica, la rosa viola si divide già tra chi è sicuro di restare (o di partire) e tra chi rimane in quel limbo tra conferma e addio. In porta non ci saranno scossoni, con Dragowski e Terracciano confermatissimi. In difesa con Caceres c’è già un accordo tra le parti per continuare insieme, così come non si muoveranno Lirola e Igor. In dubbio Venuti e Ceccherini, mentre per Dalbert si parlerà con l’Inter per allungare il prestito di un anno (stesso discorso per Biraghi).

A centrocampo l’addio di Badelj è quasi una certezza: il croato tornerà alla Lazio e verrà girato alla Lokomotiv Mosca. Resteranno invece Duncan e Pulgar, arriverà Amrabat e tutto ruoterà attorno a Castrovilli, sempre più al centro del progetto viola con uno stipendio da giocatore top e contratto fino al 2025. Da capire invece cosa ne sarà di Agudelo. L’attacco gira invece al nome di Chiesa: 70 milioni sono troppi per Inter e Juve, ma la società viola non vuole prendere in considerazione contropartite tecniche. I “sicuri” gioielli saranno Ribery, Kouamé e Vlahovic, con la Fiorentina che crede molto anche in Cutrone. Ghezzal invece non ha convinto e rientrerà al Leicester, mentre per Sottil si sono fatte avanti Benevento, Sassuolo, Verona e Genoa.