Che peccato e che rabbia: la Fiorentina meritava il colpaccio all’Olimpico

“La Fiorentina s’illude con la magia di Ribery“: con questo titolo La Nazione analizza la sconfitta della Fiorentina per 2-1 contro la Lazio.

Che peccato. E che rabbia. Già, perchè la Fiorentina davvero, il colpaccio all’Olimpico lo meritava. Non fosse altro per quel capolavoro di Ribery che poco prima della mezz’ora stordisce la Lazio e prova a mandarla all’inferno. Sì, la Fiorentina a Roma c’era e aveva le idee chiare. Anzi, diciamolo pure, ha giocato anche bene, almeno fino a quando la Lazio (forse dopo aver dosato al meglio le energie rispetto a quelle spese dall’avversario) reagisce e va a vincere, sfruttando un rigore generoso e poi colpendo con Luis Alberto per il 2-1 finale. Risultato, questo, che tiene i biancocelesti in corsa scudetto e lascia i viola in una classifica da correggere in fretta.