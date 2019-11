Che ne sarà del Franchi? La sinistra chiede un confronto

Al partito di chi si oppone allo spostamento della Fiorentina alla Mercafir (già 2mila le firme del comitato di residenti “Salviamo il Franchi”), si aggiunge Sinistra Italiana Firenze. Lo si legge sul Corriere Fiorentino. Ecco cosa scrive Sinistra Italiana:

La maggioranza sta riuscendo a scrivere un’altra pagina di pessima amministrazione pubblica: dopo aver fatto ponti d’oro ai Della Valle per anni senza ottenere niente, ci riprovano ora con Commisso, abdicando al ruolo di controparte nel dialogo tra pubblico e privato. No alla riqualificazione del Franchi? Un’ipotesi caldeggiata da molti in città, proprietà viola compresa, con l’amministrazione che ha assecondato un progetto destinato a bocciatura sicura solo per rispostare la Mercafir. Non deve una specializzazione in beni architettonici per sapere che la demolizione, anche parziale, di un bel vincolato non è fattibile. Forse era comodo dimenticarsene per scaricare la responsabilità sulla Soprintendenza? Serve un reale percorso che individui una programmazione sul futuro del Franchi. La Fiorentina e la città hanno diritto a uno stadio dignitoso dove guardare le partite e vedere un concerto, ma senza abbandonare il Franchi a sé stesso il Franchi e il rione di Campo di Marte. Crediamo che si debba da subito apre un reale tavolo di confronto con tutti gli interlocutori pubblici e privati, mentre fino ad ora ci sembra di aver assistito più a task force interne al Comune, utili ad uscire sui giornali.