Vedere Antonio Cassano al Centro Sportivo Davide Astori non è certo roba da tutti i giorni. Vederlo poi entrare dentro la struttura stuzzica la mente dei più. Ma quella del barese è soltanto una visita di cortesia: è il Corriere Fiorentino oggi in edicola a ripercorrere la curiosa mattinata di ieri di Fantantonio, che sta seguendo il corso per direttori sportivi a Coverciano e ne ha approfittato per fare visita a Pradè ma anche a Marangon, che conosce molto bene, per un saluto.

Un incontro di mera cortesia, dunque. E magari anche per qualche consiglio, chissà. Visto che proprio da Genova, secondo alcuni, potrebbe ripartire la nuova vita dell’ex attaccante.